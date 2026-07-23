Москва23 июл Вести.В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова, сообщает Крымэнергоинформ в мессенджере MAX.

В компании уточнили, что сложная обстановка с подачей электроэнергии фиксируется на северо-западе, востоке и юге Крыма.

Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республики говорится в публикации

Отключения происходят оперативно – в зависимости от ситуации в энергорайонах, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, сообщает Крымэнергоинформ.