Москва23 июлВести.В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова, сообщает Крымэнергоинформ в мессенджере MAX.
В компании уточнили, что сложная обстановка с подачей электроэнергии фиксируется на северо-западе, востоке и юге Крыма.
Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Республикиговорится в публикации
Отключения происходят оперативно – в зависимости от ситуации в энергорайонах, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, сообщает Крымэнергоинформ.