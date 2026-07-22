Дроны ВСУ нанесли удар по объектам электроснабжения в Крыму

ВСУ атаковали Южный энергорайон в Крыму Дроны ВСУ нанесли удар по объектам электроснабжения в Крыму

Москва22 июл Вести.Объекты электроснабжения Южного энергорайона вновь подверглись беспилотной атаке ВСУ, сообщает Крымэнергоинформ в MAX. В результате этого обесточена часть населенных пунктов.

Отмечается, что сложная обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе и на востоке полуострова.

В Республике Крым действуют ограничения электроснабжения говорится в публикации

Отключения происходят оперативно – в зависимости от ситуации в районах. Жителей и гостей Крыма заверили, что энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова.