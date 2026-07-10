В южных и центральных районах Крыма введут ограничения электроэнергии

В Крыму ограничат подачу электроэнергии в южных и центральных районах В южных и центральных районах Крыма введут ограничения электроэнергии

Москва10 июл Вести.В южных и центральных районах Крыма будут введены дополнительные ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

Отмечается, что данные меры связаны с ремонтными работами после атаки ВСУ на энергетические объекты полуострова.

В связи с ремонтными работами в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах говорится в публикации

В нескольких населенных пунктах Северо-Западного Крыма ограничения электроэнергии же действуют.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Сроки возобновления штатного энергоснабжения определяются оперативной обстановкой и возможностью безопасного проведения восстановительных работ.