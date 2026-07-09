Москва9 июлВести.О ситуации с электроснабжением в Крыму по состоянию на утро 9 июля проинформировал канал "Крымэнергоинформ" в мессенджере MAX.
По его данным, подача электроэнергии отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Джанкойском и Красноперекопском районах.
При этом поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в Феодосию, Евпаторию, Симферополь, Керчь, Саки и Судак, а также в 8 районов республики.
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабженияговорится в публикации
В Нижнегорском и Первомайском районах действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения, информируют энергетики.
В сообщении также подчеркивается, что аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, однако в сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, так как в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети.