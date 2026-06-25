В Крыму введен режим временного ограничения электроснабжения Режим временного ограничения энергоснабжения введен в Крыму

Москва25 июн Вести.В Крыму введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго" в мессенджере MAX.

В публикации говорится, что это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети и недопущения аварии во всей энергосистеме. Уточняется, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.

Точные почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуют сказано в публикации

Электроснабжение будет восстановлено в полном объеме при поступлении команды на снятие ограничений.

Ранее сообщалось о введении аналогичных мер в Севастополе.