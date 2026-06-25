Москва25 июнВести.В Крыму введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго" в мессенджере MAX.
В публикации говорится, что это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети и недопущения аварии во всей энергосистеме. Уточняется, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.
Точные почасовые графики по районам электрических сетей в настоящее время отсутствуютсказано в публикации
Электроснабжение будет восстановлено в полном объеме при поступлении команды на снятие ограничений.
Ранее сообщалось о введении аналогичных мер в Севастополе.