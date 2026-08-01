В Крыму продолжаются ограничения электроснабжения На территории Крыма продолжают действовать ограничения электроснабжения

Москва1 авг Вести.О ситуации с электроснабжением в Крыму по состоянию на утро 1 августа проинформировал канал "Крымэнергоинформ" в мессенджере MAX.

Ограничения электроснабжения сохраняются, говорится в сообщении.

Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты уточнили в мессенджере

Отключения происходят оперативно и зависят от ситуации в энергорайонах. Восстановительные работы на территории полуострова ведутся круглосуточно.