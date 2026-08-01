Москва1 авгВести.О ситуации с электроснабжением в Крыму по состоянию на утро 1 августа проинформировал канал "Крымэнергоинформ" в мессенджере MAX.
Ограничения электроснабжения сохраняются, говорится в сообщении.
Из-за повреждения объектов ГУП РК "Крымэнерго" и магистральных электрических сетей отсутствует возможность бесперебойной подачи электроэнергии в некоторые населенные пунктыуточнили в мессенджере
Отключения происходят оперативно и зависят от ситуации в энергорайонах. Восстановительные работы на территории полуострова ведутся круглосуточно.