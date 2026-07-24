Москва24 июлВести.Часть населенных пунктов Республики Крым обесточена из-за новых ударов ВСУ по региону, сообщает "Крымэнергоинформ" в мессенджере MAX.
Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крымаотмечается в публикации
Ограничения электроснабжения действуют на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Обстановка с подачей электроэнергии там остается сложной.
В "Крымэнергоинформ" разъяснили, что отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации.
Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.