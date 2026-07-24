Часть населения Крыма остается без света на фоне новых ударов по полуострову

В "Крымэнергоинформ" сообщили о новых ударах по объектам энергоснабжения Часть населения Крыма остается без света на фоне новых ударов по полуострову

Москва24 июл Вести.Часть населенных пунктов Республики Крым обесточена из-за новых ударов ВСУ по региону, сообщает "Крымэнергоинформ" в мессенджере MAX.

Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма отмечается в публикации

Ограничения электроснабжения действуют на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Обстановка с подачей электроэнергии там остается сложной.

В "Крымэнергоинформ" разъяснили, что отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации.

Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.