Энергосистема Крыма продолжает работать с ограничениями после ночной атаки БПЛА В Крыму сохраняются ограничения электроснабжения из-за атак БПЛА

Москва8 июл Вести.На территории Крыма сохраняются ограничения электроснабжения из-за технологических нарушений в сети, вызванных ночной атакой беспилотников на объекты энергетики Восточного Крыма. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

Уважаемые потребители! Из-за технологических нарушений в электрической сети в Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения говорится в публикации

По данным компании, в настоящее время полностью обесточены города Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. В остальные муниципалитеты электроэнергия подается частично – в зависимости от возможностей сети.

Энергетики работают над устранением аварий в круглосуточном режиме.

Ведомство призывает потребителей рационально использовать ресурс при подаче света – это поможет снизить риски повторных отключений и стабилизировать систему.