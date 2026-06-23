Четыре города и четыре района остались в Крыму без света

В Крыму четыре города остались без электричества из-за нарушений в сетях Четыре города и четыре района остались в Крыму без света

Москва23 июн Вести.Нарушение в сетях стало причиной крупной аварии, которая оставила без света жителей четырех городских округов и четырех районов Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго" в мессенджере MAX.

В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой сказано в сообщении

Кроме того, обесточены Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы.

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение суток.