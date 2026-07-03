Энергоснабжение в 14 районах Крыма могут восстановить до конца суток

В Крыму без света остались 14 районов и девять городов Энергоснабжение в 14 районах Крыма могут восстановить до конца суток

Москва3 июл Вести.Специалисты "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение в 14 районах, где от ударов ВСУ пострадали объекты энергетики, до конца 3 июля. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По его данным, отключения затронули 14 районов, а также города Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.

Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших муниципальных образованиях полуострова до конца текущих суток – к 00.00. Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры написал Гоцанюк

Он добавил, что аварийно‑восстановительные бригады работают в усиленном режиме.