Москва3 июлВести.Специалисты "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение в 14 районах, где от ударов ВСУ пострадали объекты энергетики, до конца 3 июля. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
По его данным, отключения затронули 14 районов, а также города Симферополь, Саки, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
Специалисты ГУП РК "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших муниципальных образованиях полуострова до конца текущих суток – к 00.00. Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием – ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктурынаписал Гоцанюк
Он добавил, что аварийно‑восстановительные бригады работают в усиленном режиме.