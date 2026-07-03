Более десяти районов Крыма остаются без света из-за атак ВСУ

В Крыму отсутствует свет в десяти районах Более десяти районов Крыма остаются без света из-за атак ВСУ

Москва3 июл Вести.В Крыму более 10 районов полностью или частично обесточены из-за атак беспилотников. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Он добавил, что десятки бригад продолжают восстановительные работы на поврежденных подстанциях и линиях электропередачи.

Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова написал Крючков

По его данным, сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток.