Четыре города и три района в Крыму лишились энергоснабжения В Крыму произошло частичное отключение электричества из-за внешнего воздействия

Москва2 июл Вести.В Республике Крым произошли частичные отключения в системе энергоснабжения. Без электричества остались четыре города и три района, сообщает председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что причиной отключений стало внешнее воздействие.

Временно прекращена подача электроэнергии в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Евпатория и его городском округе, а также в Джанкойском, Черноморском и Сакском районах написал он в MAX

Власти планируют частично возобновить подачу электроснабжения в перечисленных населенных пунктах в течение суток. Однако сроки могут скорректировать, что вызвано сложностью восстановительных работ.