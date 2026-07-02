Москва2 июлВести.В Республике Крым произошли частичные отключения в системе энергоснабжения. Без электричества остались четыре города и три района, сообщает председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Он отметил, что причиной отключений стало внешнее воздействие.
Временно прекращена подача электроэнергии в городах Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Евпатория и его городском округе, а также в Джанкойском, Черноморском и Сакском районахнаписал он в MAX
Власти планируют частично возобновить подачу электроснабжения в перечисленных населенных пунктах в течение суток. Однако сроки могут скорректировать, что вызвано сложностью восстановительных работ.