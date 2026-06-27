Москва27 июнВести.Некоторые жители Крыма в ближайшие дни могут столкнуться с отключениями электроэнергии. Об этом предупредил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем Telegram-канале.
По его словам, неудобства могут продлиться от двух до пяти часов.
В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии. Период отключений может составлять от двух до пять часовговорится в сообщении Воронкина
Министр пояснил, что отключения связаны с необходимостью строительства дополнительных цепей связи и монтажа оборудования, которое обеспечит стабильное энергоснабжения.
По его словам, крымские энергетики ведут восстановительные работы в сетях электроснабжения. Всего задействовано более 500 человек.