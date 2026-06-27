В Крыму анонсировали возможные отключения света на срок от 2 до 5 часов "Крымэнерго" предупреждает жителей Крыма о возможных отключениях света

Москва27 июн Вести.В сетях электроснабжения в Крыму продолжается проведение восстановительных работ, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго".

В работах участвует боле 500 специалистов.

В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии говорится в публикации, размещенной предприятием в мессенджере MAX

Меры связаны с необходимостью строительства дополнительных цепей связи и монтажа оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения.

Время отключения может составить от двух до пяти часов.

Ранее на территории Крым и Севастополя был введен режим ЧС регионального характера.