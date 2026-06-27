Москва27 июнВести.В сетях электроснабжения в Крыму продолжается проведение восстановительных работ, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго".
В работах участвует боле 500 специалистов.
В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергииговорится в публикации, размещенной предприятием в мессенджере MAX
Меры связаны с необходимостью строительства дополнительных цепей связи и монтажа оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения.
Время отключения может составить от двух до пяти часов.
Ранее на территории Крым и Севастополя был введен режим ЧС регионального характера.