Москва27 июнВести.В сетях электроснабжения в Крыму продолжается проведение восстановительных работ, сообщили в ГУП РК "Крымэнерго".

В работах участвует боле 500 специалистов.

В ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии

говорится в публикации, размещенной предприятием в мессенджере MAX

Меры связаны с необходимостью строительства дополнительных цепей связи и монтажа оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения.

Время отключения может составить от двух до пяти часов.

Ранее на территории Крым и Севастополя был введен режим ЧС регионального характера.