Москва7 авгВести.На всей территории Крыма введены ограничения на подачу электроэнергии – это связано с повреждениями оборудования на энергообъектах. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.
07.08.2026. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения в связи с повреждениями оборудования на объектах энергетической инфраструктурыговорится в публикации
Кроме того, из-за аномальной жары возможны экстренные переключения.
Аварийные бригады работают круглосуточно – они устраняют неполадки и восстанавливают сети. Когда свет вернется в полном объеме, пока не уточняется.