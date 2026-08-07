В Крыму ограничили подачу электроэнергии из-за повреждений на сетях

В Крыму из-за аномальной жары и аварий на сетях ограничили подачу света В Крыму ограничили подачу электроэнергии из-за повреждений на сетях

Москва7 авг Вести.На всей территории Крыма введены ограничения на подачу электроэнергии – это связано с повреждениями оборудования на энергообъектах. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

07.08.2026. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения в связи с повреждениями оборудования на объектах энергетической инфраструктуры говорится в публикации

Кроме того, из-за аномальной жары возможны экстренные переключения.

Аварийные бригады работают круглосуточно – они устраняют неполадки и восстанавливают сети. Когда свет вернется в полном объеме, пока не уточняется.