Москва30 июлВести.Часть населенных пунктов в Республике Крым остается без электричества. Информация размещена в официальном канале правительства региона в MAX.
В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сетиприводятся слова представителей "Крымэнерго"
Ограничения электроснабжения на всей территории Крыма вводят в зависимости от ситуации в энергорайонах для повышения уровня напряжения, а также для того, чтобы избежать перегрузки сети и провести необходимые ремонтные работы.
Восстановление электроснабжения ведется круглосуточно, отмечается в сообщении.