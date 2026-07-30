В Крыму часть населенных пунктов остается без света

Часть населенных пунктов в Крыму остается без электроэнергии В Крыму часть населенных пунктов остается без света

Москва30 июл Вести.Часть населенных пунктов в Республике Крым остается без электричества. Информация размещена в официальном канале правительства региона в MAX.

В настоящее время отсутствует возможность подачи электроэнергии в некоторые населенные пункты полуострова из-за повреждения объектов предприятия и магистральной электрической сети приводятся слова представителей "Крымэнерго"

Ограничения электроснабжения на всей территории Крыма вводят в зависимости от ситуации в энергорайонах для повышения уровня напряжения, а также для того, чтобы избежать перегрузки сети и провести необходимые ремонтные работы.

Восстановление электроснабжения ведется круглосуточно, отмечается в сообщении.