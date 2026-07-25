Москва25 июлВести.Из-за атак ВСУ на электросетевую инфраструктуру отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов Крыма, сообщает Крымэнергоинформ в MAX.
Там отметили, что по-прежнему сложной остается обстановка на северо-западе, востоке и юге республики.
Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режимеговорится в публикации
Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма. Отключения происходят оперативно – в зависимости от ситуации в энергорайонах, пояснили в компании.