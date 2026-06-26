В Крыму продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения "Крымэнерго": в Крыму продолжает действовать режим ограничения электроснабжения

Москва26 июн Вести.В пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго" привели последние данные о ситуации с энергоснабжением региона.

По данным предприятия, в Крыму продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения.

Отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") говорится в заявлении "Крымэнерго", опубликованном в мессенджере MAX

Уточняется, что ограничение электроснабжения потребителей предпринимается для снятия нештатной нагрузки на электрические сети и исключения системной аварии в энергосистеме.

Также в "Крымэнерго" подчеркнули, что при аварийных ситуациях энергетики работают круглосуточно, однако из-за беспилотной опасности работы приходится временно прекращать.