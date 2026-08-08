В Крыму сохраняются перебои с электричеством - энергетики устраняют повреждения На территории Крыма сохраняются ограничения электроснабжения

Москва8 авг Вести.В Крыму по-прежнему действуют ограничения на подачу электричества – оборудование на ключевых энергообъектах повреждено. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.

08.08.2026. На всей территории Республики Крым продолжают действовать ограничения электроснабжения говорится в публикации

Отмечается, что из-за установившейся аномальной жары возможны экстренные переключения.

Аварийные бригады в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы. Когда подачу электроэнергии восстановят в полном объеме, пока не уточняется.