Москва8 авгВести.В Крыму по-прежнему действуют ограничения на подачу электричества – оборудование на ключевых энергообъектах повреждено. Об этом сообщило ГУП РК "Крымэнерго" на платформе MAX.
08.08.2026. На всей территории Республики Крым продолжают действовать ограничения электроснабженияговорится в публикации
Отмечается, что из-за установившейся аномальной жары возможны экстренные переключения.
Аварийные бригады в круглосуточном режиме ведут восстановительные работы. Когда подачу электроэнергии восстановят в полном объеме, пока не уточняется.