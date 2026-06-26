Введение режима ЧС в Крыму и Севастополе вызвано экономической необходимостью

ЧС в Крыму и Севастополе ввели для решения вопросов экономического характера Введение режима ЧС в Крыму и Севастополе вызвано экономической необходимостью

Москва26 июн Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера необходим, в первую очередь, для решения экономических вопросов, следует из заявлений главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Руководители субъектов заявили о подписании указов о введении ЧС днем в пятницу, 26 июня.

Решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера написал в мессенджере MAX Михаил Развожаев

Уточняется, что правовой режим, действующий при ЧС, позволяет оперативно решать вопросы, которые касаются работы сфер, связанных с жизнеобеспечением населения.