Москва26 июнВести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера необходим, в первую очередь, для решения экономических вопросов, следует из заявлений главы Крыма Сергея Аксёнова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Руководители субъектов заявили о подписании указов о введении ЧС днем в пятницу, 26 июня.
Решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характеранаписал в мессенджере MAX Михаил Развожаев
Уточняется, что правовой режим, действующий при ЧС, позволяет оперативно решать вопросы, которые касаются работы сфер, связанных с жизнеобеспечением населения.