"Ни эвакуации, ни ограничений": в Крыму объяснили разницу между режимами ЧС и ЧП В Крыму объяснили разницу между режимами ЧС и ЧП

Москва26 июн Вести.Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева объяснила в комментарии ИС "Вести" разницу между режимами чрезвычайного положения (ЧП) и чрезвычайной ситуации (ЧС).

Она отметила, что украинские СМИ активно публикуют фейки о введении на полуострове режима ЧП.

Люди, крымчане, понимают разницу между режимом чрезвычайного положения и режимом чрезвычайной ситуации… Нет никакой эвакуации, которая предусмотрена именно режимом чрезвычайного положения, который сейчас так активно разгоняют украинские СМИ. Режим чрезвычайного ситуации не включает ни комендантского часа, ни эвакуации, ни отъема у граждан недвижимости, как сейчас говорят, нет продажи спичек по две коробки в руки сказала Курлаева

Она добавила, что режим ЧС введен именно региональной уровня.

Он введен именно, наверное, даже я скажу, такую сакральную фразу, для удобства граждан, которые сейчас находятся в сложной ситуации, и режим чрезвычайной ситуации дает возможность республиканским властям миновать все бюрократические преграды, которые возникают при финансировании той или иной ситуации, таких как, допустим, закупка оборудования, закупка определенных вещей для ликвидации последствий, атак беспилотников вражеских… Режим ЧС — это все-таки для того, чтобы обеспечить жизнь на полуострове в том объеме, в котором она сейчас есть. Этот режим ЧС никак не отразится на обычных гражданах. Совершенно никак. А все остальное — это, конечно, разгон фейков пояснила помощник главы региона

Также Курлаева опровергла панические настроения в Симферополе. Она рассказала, что жители города спокойно передвигаются по улицам.