"Сами ловят фейкометов": в Крыму рассказали о реакции жителей на киевские фейки Помощник главы Крыма рассказала о реакции жителей региона на украинские вбросы

Москва23 июн Вести.Фейки и вбросы, распространяемые киевским режимом в Крыму, легко распознаются жителями региона и опровергаются ими. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы республики Крым Ольга Курлаева.

Она рассказала, что в некоторых вбросах даже звучат призывы срочно покинуть регион.

Фейки с той стороны буквально за последнюю неделю наводнили все чаты, даже домовые, и не говоря уже о туристических чатах. Они низкопробные, совершенно сделанные на коленке вбросы… Крымчане сами уже понимают, где фейк, а где нет. Дошло до того, что они присылают эти фейки нам, они присылают их в комментариях госслужащим, говорят: "Смотрите, вот прислали фейк, вот смотрите, какой фейк" сказала Курлаева

Помощник главы региона, также сообщила, что многие фейки создаются якобы от лица туристов, которые показывают "голые полки и стрельбу вокруг". Однако сами жители региона, как подчеркнула Курлаева, разоблачают эти вбросы и рассказывают туристам как добраться до полуострова, сколько топлива можно провезти через мост и отвечают на интересующие вопросы.

Крымчане дают полнейшую информацию, сами ловят фейкометов, сами их разоблачают добавила она

Ранее эксперт Константин Кнырик в интервью ИС "Вести" объяснил, что фейки – главное оружие Киева, которое сопровождает практически все операции Украины. Он отметил, что частота вброса фейков – "ежеминутная".