Москва18 июн Вести.Фейки являются главным оружием Киева, они сопровождают практически все операции Украины. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Он добавил, что частота вброса фейков сейчас является "ежеминутной".

Главное оружие украинской стороны – это фейки. На самом деле все эти системные удары по логистическим маршрутам, атаки дронами, террористические атаки по железнодорожным поездам, по гражданским автобусам — все это, конечно же, сопровождается максимально информационно-психологическими вбросами. Эти вбросы они даже не ежедневные, они ежеминутные. Для этого используются разные формы, подделываются фейковые документы, причем делается это криво, с грамматическими ошибками, но на какую-то часть аудитории это, конечно, имеет воздействие