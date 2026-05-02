Москва2 мая Вести.Распространяемые в украинских пабликах слухи о приведшем к жертвам ударе ВСУ по курсантам в Рязани являются фейком. Подобная дезинформация распространяется для того, чтобы Киев мог оправдать свои усилия перед западными спонсорами, заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Для противника, конечно же, объекты, где проходят подготовку наши военнослужащие, высшие учебные заведения, центры подготовки являются значимыми целями, они предпринимают попытки ударов. Очень часто подобные атаки срываются. Но для того, чтобы в глазах своих спонсоров, которые обеспечивают поставки, как-то сохранить лицо, формируются вот эти фейковые медиаповоды. И в данном случае ключевой триггер — это ВДВ, то есть идет привязка к конкретным подразделениям, структурам, органам госвласти для того, чтобы придать псевдолегитимности той информации, которая распространяется через некий источник пояснил он

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейки стали не менее опасным оружием массового поражения, чем ядерное.