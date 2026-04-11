Москва11 апр Вести.Украинскому командованию нет дела до своих бойцов, солдаты получают приказ, а что с ними будет потом, никому не важно. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политический обозреватель и журналист Роман Голованов, комментируя видео с операцией ВСУ в Харьковской области.

Он добавил, что в ролике, где показана операция, не говорится, чем она закончилась. Ее продолжение опубликовали российские военные, которые продемонстрировали уничтожение группы ВСУ.

Какая разница украинскому командованию до них [погибших солдат]? Им отдали приказ, что они должны вот так поступить. Они все это и сделали по тем пунктам, которые им прописали. А в итоге получили, что получили. Продолжение этого ролика опубликовали русские военные. Потому что там уже то, что не хочется публиковать в украинской стране, это полный разгром, то есть полное уничтожение рассказал эксперт

Ранее Голованов заявил, что Украина пытается с помощью фейков переложить свои реалии на Россию.