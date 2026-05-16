Эксперт назвал характерные признаки поддельного видео ВСУ с пленными Военный эксперт указал на признаки дезинформации в ролике ВСУ с пленными

Москва16 мая Вести.Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов указал в беседе с ИС "Вести" на признаки, которые выдают фальшивость ролика Украины о взятии в плен взвода российской пехоты.

На видео ВСУ демонстрируют удостоверение ветерана боевых действий с российским гербом. Эксперт усомнился в том, что военнослужащий будет иметь при себе данный документ в ходе боя. Он также поднял вопрос о целесообразности зашифровывания личности бойца в случае его ликвидации.

То же самое касается размытых лиц как якобы уничтоженных военнослужащих, так и взятых в плен. А де-факто никакой закрытой информации эти сведения не предоставляют, и вполне их можно показать в качестве доказательства. То есть мы видим целый ряд накладок, маленьких несостыковок, которые в итоге говорят о том, что картинка ложная пояснил Александр Степанов

Военный обозреватель, автор Telegram-канала "Конкретно" Денис Селезнев считает, что данный ролик является длительной кампанией по завлечению добровольцев в ряды украинской армии. Один из методов — создание романтического образа. Селезнев убежден, что такие видео снимаются подальше от передовой, поскольку герой ролика не опасается ответного огня, передвигаясь в полный рост.