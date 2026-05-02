Эксперт Потапов призвал родных бойцов СВО не поддаваться на шантаж Украины Эксперт Потапов: родным бойцов ВС РФ звонят с Украины, чтобы вывести на эмоции

Москва2 мая Вести.Украинские боевики связываются с родными бойцов ВС РФ, чтобы вывести их на эмоции. Они пользуются психологическим состоянием родственников российских военных. Об этом ИС "Вести" заявил разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

Они звонили родственникам погибших, находя телефоны, издевались, требовали выкупы, говоря, что боец в плену и что за деньги его отпустят. У украинских террористов никаких других задач, кроме как вывести человека на эмоции, пользуясь его состоянием, в настоящий момент для достижения собственных целей нет. Никто из них не хочет вам помочь, кого-то найти, чем-то там вам ситуацию выровнять, определить. Единственная их цель — это красивые для них видеоролики, которые помогают им в психологической войне, которую они против нас ведут заявил Потапов

Ранее в соцсетях появилось обращение девушки военного. Она рассказала, что столкнулась с обманом, когда попыталась найти бойца при помощи соцсетей. Ее вынудили записать провокационное сообщение, которое впоследствии появилось вместе с ее фото в украинских пабликах.

Ранее в Федеральной службе безопасности РФ сообщили об имеющихся достоверных данных о том, что ВСУ, а также украинские спецслужбы могут получать размещаемую в мессенджере Telegram информацию и использовать ее в военных целях.