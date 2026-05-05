Генерал Попов рассказал о мотивах ВСУ при атаках на Россию Генерал Попов: ВСУ устраивают показательные атаки на РФ

Москва5 мая Вести.Украинские боевики устраивают показательные атаки на российские объекты, чтобы отчитаться перед странами Запада за оказанную помощь. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Он также полагает, что Киев подобными действиями пытается оказать психологическое давление на россиян.

Сейчас Украина показательно активизировала атаки на регионы РФ для Запада, чтобы отчитаться перед ним за помощь сказал Попов

Генерал-майор добавил, что спецслужбы РФ намерены прочесать все места с возможными схронами с оружием для последующих атак на российские регионы. ВСУ это осознают.