Кнырик: у Киева не было никакой военной цели в атаке на музей в Севастополе

Игра на нервах: эксперт объяснил дерзость Киева в Севастополе Кнырик: у Киева не было никакой военной цели в атаке на музей в Севастополе

Москва10 июн Вести.Киевский режим играет на эмоциях, пытаясь атаковать гражданские объекты на территории России. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Они с нами работают на эмоции: не было никакой военной цели сегодня уничтожать исторический объект Севастополя, нет никакой военной цели уничтожать гражданские автобусы, бить по гражданским поездам. Нет никакой военной цели. Это работа с эмоциями пояснил он

Эксперт напомнил, что РФ изначально в рамках СВО не ставила своей целью уничтожить все, что есть на Украине.

Когда мы начинали СВО, мы не ставили себе цель разнести все в труху, не ставили себе цель создать даже маломальский дискомфорт для русских на Украине. Мы ставили цель, чтобы там стало лучше для русских на Украине. В рамках этой логики мы и действуем, эта логика не предполагает эмоциональных решений. А может быть, если с нами работают на эмоциях, попытаться поработать тоже на эмоциях? В Сети много дискуссий бить - не бить по производствам в Европе, например. Ну, для эмоций, наверное, можно один раз, объявив конкретные координаты, заявить, что через три часа будет нанесен удар и мы не хотим, чтобы гражданские пострадали. Это предупреждение, это работа с эмоцией. То же самое, если говорить о правительственном квартале в Киеве. Если там будет воронка, то это будет действительно иметь серьезный эмоциональный эффект заявил он

Кнырик подчеркнул, что противник тщательно продумывает свои атаки, чтобы вызвать максимальный информационный шум и эмоциональный заряд. И это нельзя не учитывать.

Когда мы говорим об ударах возмездия, о каких-то ответных действиях, нужно понимать, что раз они делают ставку на работу с эмоциями, с нашим обществом, потому что крайне тщательно, крайне продуманно идет информационное сопровождение каждой террористической атаки. Может, нам стоит тоже перейти в стадию, поработать чуть-чуть с эмоциями, пусть у них тоже будет достаточно негатива заметил он

Ранее депутат Госдумы РФ Николай Коломейцев в интервью ИС "Вести" заявил, что украинская атака по Севастополю - это историческая пощечина. Он назвал атаку Киева циничным и демонстративным актом, который определенно требует ответного удара.