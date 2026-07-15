Москва15 июл Вести.Украина устраивает обстрелы ЗАЭС перед каждым важным саммитом, поскольку таким образом хочет усилить свои позиции на переговорах. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

Перед каждым саммитом, перед каждым движем НАТО или ЕС обязательно они начинают обстрел Запорожской атомной станции. Перед попытками и потугами "контрнаступа" – обязательно начинаются обстрелы Запорожской АЭС и близлежащих населенных пунктов. Это такой типичный ядерный шантаж, который Украина использует, в том числе, как им кажется, как один из аргументов усиления своей дипломатической позиции. Примерно звучит это так: если вы не согласитесь с нашими условиями, мы еще и ядерную катастрофу устроим рассказал Кнырик

Эксперт подчеркнул, что при серьезном отступлении ВСУ могут подорвать станцию и обвинить Россию.

Если линия боевого соприкосновения начнет серьезно сыпаться и им нужно будет отступать, они подорвут ее сами и потом обвинят в этом русских, как произошло, кстати, с Каховской ГЭС, когда они ее подорвали целенаправленно в преддверии подготовки попыток каких-то контрнаступательных операций с целью, чтобы, простите за прямоту, как они тогда говорили в своих блогах, "русские войска там смыло" объяснил Кнырик

Ранее военный эксперт Максим Казанин прокомментировал возможности ВСУ по наступлению через дно Каховского водохранилища. По его словам это будет "смерти подобно".