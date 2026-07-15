"Смерти подобно": эксперт о наступлении ВСУ по дну Каховского водохранилища Эксперт сообщил, чем грозит для ВСУ наступление по дну Каховского водохранилища

Москва15 июл Вести.Дно высохшего Каховского водохранилища является очень рискованным местом для наступления ВСУ – там очень сложно маневрировать, нет растительности и все просматривается дронами. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Он добавил, что большая часть дронов сегодня оснащена ИК-визорами, что позволяет им видеть человека и днем, и ночью.

Наступать через территорию бывшей зоны нахождения водохранилища - это, во-первых, смерти подобно. Там наши дроны могут выписать "штрафов" не один десяток и не одну сотню. Хватит там на все: и на технику, и на людей. Укрыться, если что, маневрировать на такой местности крайне сложно. Мы же понимаем, что это в случае чего - движение по дну бывшего водохранилища. … Никакая растительность не прикроет человека в инфракрасном спектре. А инфракрасных дронов сейчас достаточно много заявил Казанин

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о подрыве Каховской ГЭС. По его словам, ВСУ пошли на такой шаг после того, как несколько атак их десанта были отбиты ВС РФ.