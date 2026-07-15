Москва15 июл Вести.Украина несколько раз пыталась переправить своих солдат через Днепр и осуществить захват Энергодара, но после неудач, руководство ВСУ решило подорвать Каховскую ГЭС для создания нового плацдарма. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что с украинской стороны часто звучат ложные сообщения о концентрации военной техники на территории ЗАЭС.

Это они в ВСУ говорят о том, что там есть якобы боевая техника, якобы мы даже артиллерийские системы прячем. Я исключаю эти факты, хотя военные машины там, естественно, могут появляться, должна проводиться ротация, могут подвозиться боекомплекты и люди, которые защищают данный объект от возможного проникновения диверсионных групп либо малых групп, которые также Украина использует для ведения боевых действий рассказал Кнутов

Он добавил, что линия обороны находится на отдалении от атомной станции и главная ее цель – не допустить высадки десанта.

Что касается артиллерии - артиллерия находится в стороне от этого конфликта. Там есть достаточно хорошо укрепленная линия обороны. Причем она находится на возвышенности. И цель этой линии обороны - не допустить высадки десанта противника. Почему? Потому что еще до уничтожения Каховской плотины Украина пыталась несколько раз использовать баржи с личным составом ВСУ. Там находилась и боевая техника с целью переправиться и захватить плацдарм. И эти баржи мы топили и уничтожали десант, который на них находился. Так было несколько раз. Понеся тяжелые потери, Украина отказалась от этого и решилась на взрыв дамбы Каховского водохранилища заявил Кутов

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила о попытках ВСУ изолировать ЗАЭС. Основным методом украинских войск, по ее словам, является минирование дорог.