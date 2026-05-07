Москва7 мая Вести.Ударами по городу Энергодар Украина пытается выторговать контроль над Запорожской атомной электростанцией. Такое мнение высказал ИС "Вести" эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, Украина преследует политические цели.

Она пытается выторговать, по сути, контроль над Запорожской атомной станцией. Они неоднократно заявляли, что поставят условия возврата атомной станции, получение контроля над Запорожской АЭС, в качестве некой своей переговорной позиции. То они электроэнергию хотят получать бесплатно с этой станции в дальнейшем, то они физически хотят ее контролировать, то есть, по сути, чтобы им уступили территорию