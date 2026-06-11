Пора "разрезать" Украину: эксперт объяснил значение удара по мосту под Одессой Эксперт объяснил, зачем ВС РФ ударили по мосту в Затоке Одесской области

Москва11 июн Вести.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" рассказал, почему российская армия нанесла удар именно по мосту в поселке Затока Одесской области.

По словам эксперта, цель военных – вывести из троя несколько пролетов моста с таким расчетом, чтобы он не функционировал около месяца.

Если операция пройдет успешно, я надеюсь, что этот опыт будет распространен на другие мосты. Нужно разрезать Украину. Настал этот момент. Западная часть [Украины], правобережная [часть Днепра], это одна сторона будет, а левобережная часть, в том числе восточная Украина, это другая часть, за которую мы боремся и которую нам есть смысл освобождать, потому что там преимущественно русскоязычное население сказал Кнутов

В ночь с 8 на 9 июня российские войска ударили по объектам критической инфраструктуры в Харьковской и Одесской областях. Стратегический мост в поселке стал целью очередного ответного удара ВС РФ. Объект атаковали "Герани" и фугасные авиационные бомбы.