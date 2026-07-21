Москва21 июл Вести.Благодаря эффективной работе российских войск порт Одессы может опустеть через месяц-другой. Об этом в интервью KP.RU заявил военный эксперт Борис Рожин.

По словам эксперта, российские удары по судам инфраструктуре портов стали ответом на аналогичные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Азовском морях.

Еще месяц-другой такой работы - и число желающих заходить в порт Одессы сильно упадет. При этом важно понимать: большинство ударов и с их стороны, и с нашей стороны по крупным судам не ведет к их потоплению. У дронов мало возможности потопить крупные суда. Обычно, суда повреждаются и вынуждены уходить на ремонт. Растет стоимость страховки судоходства. Это опосредованный экономический ущерб сказал Рожин

Ранее Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов по судам, которые перевозили грузы для нужд ВСУ, и инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Николаева.