Москва21 июлВести.Российские войска поразили цех судоремонтного завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту "Черноморск" в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования.
В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") (ВС РФ поразили – прим. ред.) цех судоремонтного заводаотмечается в сообщении
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что беспилотники "Герань - 4 Сикер" ВС РФ уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье.