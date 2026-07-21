Российские войска поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск" Минобороны: ВС РФ поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск"

Москва21 июл Вести.Российские войска поразили цех судоремонтного завода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту "Черноморск" в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен с применением беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования.

В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") (ВС РФ поразили – прим. ред.) цех судоремонтного завода отмечается в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что беспилотники "Герань - 4 Сикер" ВС РФ уничтожили два логистических центра ВСУ в Запорожье.