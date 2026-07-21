Москва21 июлВести.Российские военные поразили на переходе морем судно балкерного типа и два сухогруза, доставлявших грузы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты "Одесса" и "Черноморск". Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что судна поражены на расстоянии 9 км восточнее, 51 км южнее и 71 км юго-восточнее Одессы.
На переходе морем … поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУотмечается в сообщении
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск" в Одесской области.