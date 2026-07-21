Минобороны: ВС России поразили балкер и два сухогруза ВСУ на переходе морем

Российские войска поразили балкер и два сухогруза ВСУ на переходе морем Минобороны: ВС России поразили балкер и два сухогруза ВСУ на переходе морем

Москва21 июл Вести.Российские военные поразили на переходе морем судно балкерного типа и два сухогруза, доставлявших грузы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порты "Одесса" и "Черноморск". Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что судна поражены на расстоянии 9 км восточнее, 51 км южнее и 71 км юго-восточнее Одессы.

На переходе морем … поражены беспилотными летательными аппаратами морское судно типа балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ отмечается в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска поразили цех судоремонтного завода ВСУ в порту "Черноморск" в Одесской области.