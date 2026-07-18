Депутат Журавлев: Украине можно перекрыть выход к Черному морю за две недели

В Госдуме оценили сроки возможного вывода из строя порта Одессы Депутат Журавлев: Украине можно перекрыть выход к Черному морю за две недели

Москва18 июл Вести.Прицельные удары по ключевым объектам портовой инфраструктуры Одессы могут в течение двух недель лишить Украину выхода к Черному морю. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По словам депутата, российским военным известно устройство одесского порта, которое, как он утверждает, с советских времен существенно не изменилось. При этом он отметил, что порт представляет собой сложную систему с большим количеством коммуникаций, в том числе подземных, поэтому вывести ее из строя одномоментно невозможно.

Но в целом, думаю, если иметь четкое представление о его устройстве, а оно с советских времен кардинально не менялось, и метко попадать в нужные болевые точки, двух недель будет достаточно для того, чтобы вообще лишить Украину выхода к Черному морю сказал Журавлев

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по объектам портовой инфраструктуры Одессы и Одесской области, которые используются в интересах ВСУ. Были уничтожены два морских судна с грузами военного назначения.