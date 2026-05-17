Москва17 мая Вести.Военный потенциал Украины находится на исходе, чем и обусловлены попытки киевского режима все чаще осуществлять атаки дронами в сторону РФ. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Надо понимать логику этой войны не через пройденные сотни метров, а через соотношение потерь, где все становится абсолютно наглядным после очередного обмена телами заявил парламентарий

По его словам, для киевского режима дроновые атаки становятся единственным способом "огрызаться", а Минобороны РФ делает все, чтобы минимизировать ущерб от таких налетов.

Нам надо быть готовым, что эти беспилотники будут прилетать. И да, Министерство обороны сегодня делает все, чтобы минимизировать ущерб. Смотрите, более тысячи воздушных целей сбито за прошедшие сутки. Более тысячи, в том числе крылатые ракеты большой дальности, шесть безэкипажных катеров Черноморский флот уничтожил. [Дроны] будут долетать, потому что у них [в Киеве] больше надежды никакой нет. В целом же потенциал военной Украины находится на исходе, что и позволяет нам с уверенностью смотреть вперед заявил Картаполов

В воскресенье 17 мая в Минобороны РФ сообщили, что средствами ПВО с 9.00 до 14.00 мск были уничтожены ликвидировали 42 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе над Азовским и Черным морями.