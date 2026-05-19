Картаполов: ВСУ уже не могут вести контрнаступательные операции

Москва19 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии вести контрнаступательные операции, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

Если взять оперативный масштаб, то, наверное, это можно исключить. На отдельных направлениях контратаки они, тем не менее, проводят в тактическом звене. Все остальные возможные контрнаступательные операции они проводить уже не в состоянии приводит ТАСС слова Картаполова

Между тем попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках фронта - это ожидаемая ситуация в боевых условиях. Современная война предполагает высокоманевренный характер, поэтому ничего удивительного в этом нет, заключил Картаполов.