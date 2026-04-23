Залужный: удары РФ по логистике не позволяют ВСУ перейти в наступление

Залужный назвал положение ВСУ на фронте стабильно плохим

Москва23 апр Вести.Удары российской армии по военной логистике ВСУ делают невозможным переход украинских боевиков в наступление. Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Выступая перед студентами Киевской школы государственного управления, Залужный прокомментировал положение украинских группировок. Говоря в целом о ситуации на фронте, Залужный охарактеризовал ее как "стабильно плохую".

Россияне ... пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Ее [России] удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление сказал он

По мнению дипломата, заявления некоторых украинских официальных лиц о том, что ВСУ якобы отвоевывают позиции у российских войск – это "абсолютная бессмыслица".

Это кажется немножко странным, это практически невозможно на сегодняшний день высказался экс-главком ВСУ

Залужный при этом не уточнил, кто именно распространяет такие сведения. Однако подобные заявления звучали от главы киевского режима Владимира Зеленского и действующего главкома ВСУ Александра Сырского.

Ранее Зеленский также поддержал идею возвращать молодых украинцев из-за рубежа для пополнения армии.