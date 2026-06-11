Москва11 июн Вести.Предыдущий формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине перестал работать. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

По словам источника, переговорный процесс "замер и никуда не движется".

Надо констатировать очевидное: предыдущий переговорный процесс фактически мертв отмечается в публикации

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях трудно представить возможность переговоров с Украиной, особенно на фоне действий, которые мы видим со стороны киевского режима: террористических, преступных, направленных против детей.

Накануне глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просятся на встречу для обсуждения украинского конфликта. Хотя он отметил, что пока не будет подтверждена серьезность намерений европейских политиков, их идеи касательно мирных переговоров стоит пропускать мимо ушей.

Тем не менее сегодня европейские послы приехали в МИД, их примет замглавы МИД РФ Михаил Галузин.