Экс-премьер Украины Азаров заявил, что переговоры с Зеленским бесполезны Экс-премьер Украины Азаров рассказал, как вести переговоры с Зеленским

Москва9 июн Вести.Любые переговоры с главой киевского режима Зеленским не принесут пользу. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает ИС "Вести".

Он также напомнил, что переговоры с Зеленским уже велись и не принесли результатов.

С господином Зеленским работать что с официальными каналами, что с неофициальными каналами, очень мало пользы. Тем более, что и с первым, и со вторыми он уже работал. Давайте вспомним Стамбул, давайте вспомним другие переговоры. Так что я не разделяю убеждения, что вот кто-то там может какую-то огромную пользу принести. Пользу приносит реальная ситуация на поле боя, реальная экономическая ситуация в стране, возможности вооруженных сил. Вот это заменяет всех переговорщиков, на мой взгляд, в сто и в тысячу раз лучше, чем какие-то там неофициальные контакты сказал Азаров

Стоит серьезно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о том, что все сейчас зависит не от переговоров, а от действий участников специальной военной операции (СВО) на фронте, ранее призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

4 июня Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер заявил, что письмо содержит элементы хамства, не способствуя переговорам.