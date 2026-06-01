Азаров допустил замену Зеленского на более удобного политика Экс-премьер Украины Азаров заявил о возможной смене власти в Киеве

Москва1 июн Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского могут заменить на "менее жадного" и более покладистого политика, если его зарубежные союзники сочтут нынешний курс неэффективным. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, которые приводит KP.RU, внимание к коррупционным скандалам вокруг украинских чиновников усилилось после сигналов со стороны США, тогда как сама судебная система Украины используется преимущественно для давления на оппонентов власти.

Зеленского могут убрать жестко, через наручники. А могут - отправить его куда-нибудь с золотым чемоданом или золотым парашютом, и будет он проживать украденные на всех этих кредитах миллиарды сказал Азаров

В качестве возможных кандидатур на замену Зеленскому Азаров упомянул спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова. Вместе с тем он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается не в персоналиях, а в смене политического курса страны.

По мнению Азарова, Украине необходимо отказаться от курса на продолжение конфликта, вернуться к нейтральному статусу и восстановить экономические связи с Россией.