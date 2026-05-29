Азаров отметил шаги США по устранению клики Зеленского на Украине Азаров сообщил о тревожных для Украины переменах

Москва29 мая Вести.США начали предпринимать шаги по устранению клики главы киевского режима Владимира Зеленского, и от этого сейчас тревожно многим представителям украинской элиты. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, на Украине начинается очень медленное протрезвление некоторых политических деятелей.

Но оно идет вследствие того, что сейчас американцы предпринимают шаги по устранению клики Зеленского. По неофициальной информации, во-первых, [фигуранта коррупционного скандала в сфере энергетики бизнесмена Тимура] Миндича депортировали из Израиля в Соединенные Штаты, и он там дает … серьезные показания… Подбираются к другой так называемой элите, возбуждено огромное количество уголовных дел. Народ начал трястись, что что-то близится, перемены какие-то, и как бы не попасть не в тот поезд отметил экс-премьер Украины

В целом, по словам Азарова, на Украине и вокруг нее произошел ряд событий, подорвавших доверие к Зеленскому и его клике.

Коррупционные скандалы на Украине начались с осени прошлого года. Две антикоррупционные структуры, полномочия которых Владимир Зеленский пытался ограничить, обнародовали доказательства махинаций в энергетической отрасли людей из ближайшего окружения Зеленского.

В мае этого года бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, он участвовал в схеме отмывания 460 млн гривен (около $10,5 млн) через строительство элитных коттеджей.