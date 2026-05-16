Профессор Бекки связал арест Ермака с усилением давления США на Зеленского

Профессор Бекки: история с Ермаком нужна США для ослабления Зеленского

Москва16 мая Вести.США стремятся ослабить позиции главы киевского режима Владимира Зеленского, используя для этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и раскручивая историю с Андреем Ермаком — бывшим руководителем офиса украинского политика.

Такого мнения придерживается профессор Генуэзского университета Паоло Бекки

По его оценке, украинское антикоррупционное бюро ведомство действует в соответствии с указаниями Белого дома.

НАБУ было создано и финансируется США ... (Американский – прим. ред. ) президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят ослабить Зеленского написал эксперт на странице в соцсети X

Ранее сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога для выхода из СИЗО.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил чиновника под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен (более 236 миллионов рублей).

Ермака обвиняют в отмывании средств при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Суд наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

Это расследование, проводимое сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), является частью операции "Мидас", которая также касается бизнес-партнера Зеленского и его соратника Тимура Миндича.