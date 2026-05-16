Азаров: Зеленского могут снять с поста через ту же процедуру, что и Януковича

Москва16 мая Вести.Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что Владимира Зеленского могут "освободить" с поста в обход законных процедур.

По мнению Азарова, провести процедуру импичмента сейчас на Украине невозможно, так как для этого нужно заключение Конституционного суда. Однако, как отметил украинский экс-премьер, председатель суда уволен, а многие его члены пересидели свои сроки.

Украинский опыт показывает, что возможна и более простая процедура снятия, как это было с занимавшим пост президента Украины Виктором Януковичем, указал политик в беседе с ТАСС.

Есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Америки и Запада использовали, когда убирали Януковича. Просто вы, так сказать, освободите его от занимаемой должности президента, да и все. Незаконная процедура, она возможна полагает Азаров

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что над Владимиром Зеленским еще не занесли "топор гильотины", потому что его пока некем заменить.