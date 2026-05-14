Москва14 маяВести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что над Владимиром Зеленским не занесли "топор гильотины", потому что "генитального клоуна" пока некем заменить.
Он отметил, что коррупционный скандал с близким соратником Зеленского Тимуром Миндичем и отказ Запада от ранее обсуждавшейся помощи поставил вопрос о судьбе Зеленского.
Медведев задался вопросом, действительно ли над Зеленским занесен "топор гильотины".
Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место?написал зампред Совбеза РФ в мессенджере MAX
По его словам, на Украине "выжженное поле", а у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного нет опоры в элитах и личного войска.
На его раскрутку потребуется время, которого у омерзительных тварей типа мерцев, макронов и стармеров немного. Поэтому генитальный клоун пока ещё безальтернативен в их глазахуказал Медведев
Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в связи с делом Миндича в Раде должны инициировать процедуру импичмента Зеленского.