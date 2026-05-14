Медведев: топор гильотины не занесен над Зеленским, ведь на его место никого нет Медведев: "генитальный клоун" Зеленский пока безальтернативен на посту

Москва14 мая Вести.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что над Владимиром Зеленским не занесли "топор гильотины", потому что "генитального клоуна" пока некем заменить.

Он отметил, что коррупционный скандал с близким соратником Зеленского Тимуром Миндичем и отказ Запада от ранее обсуждавшейся помощи поставил вопрос о судьбе Зеленского.

Медведев задался вопросом, действительно ли над Зеленским занесен "топор гильотины".

Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? написал зампред Совбеза РФ в мессенджере MAX



По его словам, на Украине "выжженное поле", а у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного нет опоры в элитах и личного войска.

На его раскрутку потребуется время, которого у омерзительных тварей типа мерцев, макронов и стармеров немного. Поэтому генитальный клоун пока ещё безальтернативен в их глазах указал Медведев

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в связи с делом Миндича в Раде должны инициировать процедуру импичмента Зеленского.