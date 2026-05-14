Москва14 маяВести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые после отъезда из страны оскорбляли российских военных, помогали недружественным государствам или финансировали Вооруженные силы Украины, по возвращении в Россию ждет судебное разбирательство.
По его словам, правоохранительные органы будут реагировать на приезд таких граждан. Он назвал их "псевдогражданами" и подчеркнул, что действия, направленные против государства, не останутся без внимания.
Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, – конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательствосказал Володин в ответ на вопрос корреспондента ИС "Вести" Валентины Никольской
При этом он отметил, что россияне, покинувшие страну по работе, учебе или в туристических целях, могут беспрепятственно вернуться обратно. Володин подчеркнул, что Россия остается их Родиной и никаких ограничений для возвращения таких граждан нет.
На днях жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова – актриса Ольга Васильева написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию.
В свою очередь, Володин заявил, что письмо Васильевой пока ему не поступало.