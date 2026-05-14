Володин рассказал о последствиях для вредивших России релокантов Володин: вредивших России релокантов ждет суд по возвращении

Москва14 мая Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые после отъезда из страны оскорбляли российских военных, помогали недружественным государствам или финансировали Вооруженные силы Украины, по возвращении в Россию ждет судебное разбирательство.

По его словам, правоохранительные органы будут реагировать на приезд таких граждан. Он назвал их "псевдогражданами" и подчеркнул, что действия, направленные против государства, не останутся без внимания.

Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, – конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство сказал Володин в ответ на вопрос корреспондента ИС "Вести" Валентины Никольской

При этом он отметил, что россияне, покинувшие страну по работе, учебе или в туристических целях, могут беспрепятственно вернуться обратно. Володин подчеркнул, что Россия остается их Родиной и никаких ограничений для возвращения таких граждан нет.

На днях жена известного по сериалу "Кухня" актера Дмитрия Назарова – актриса Ольга Васильева написала письмо в Государственную думу с просьбой позволить их семье вернуться в Россию.

В свою очередь, Володин заявил, что письмо Васильевой пока ему не поступало.