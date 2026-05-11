Недружественные страны намерены помешать голосованию россиян за рубежом МИД: в недружественных странах хотят помешать голосованию россиян в сентябре

Москва11 мая Вести.Страны с недружественными режимами сделают все возможное, чтобы помешать голосованию россиян на выборах в Госдуму в сентябре, заявил директор департамента МИД по работе с соотечественникам за рубежом Геннадий Овечко в интервью ТАСС.

Участие в голосовании представляет собой основной акт гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной, подчеркнул Овечко.

Здесь определенную озабоченность вызывает обстановка в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс приводит ТАСС слова Овечко

При этом в недружественных странах применяют административные ограничения в отношении сотрудников российских посольств и консульств. Кроме того, штат российских дипломатических миссий во многих странах Запада значительно сократился после высылки российских сотрудников под различными выдуманными предлогами, заявил Овечко. Тем не менее, несмотря на объективные сложности, выборы состоятся.

Российские граждане, находящиеся за пределами нашей отчизны, смогут реализовать свое конституционное право подчеркнул Овечко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ИС "Вести", что выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях в связи с борьбой Запада против России.

Более 30 тыс. антироссийских санкций, военная и финансовая поддержка Украины со стороны Запада и продвижение НАТО к российским границам - все это создает риски вмешательства в выборы. Именно поэтому необходимо обеспечить свободное волеизъявление российских граждан, заключил Володин.